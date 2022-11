Brasile, infortunio alla caviglia per Neymar

La gioia dei verdeoro per la vittoria di ieri sulla Serbia è un po’ frenata dalle condizioni dell’attaccante che ha lasciato anzitempo la sfida per un problema alla caviglia

Neymar tiene in ansia in Brasile. Nella grande vittoria all’esordio in questo Mondiale della Selecao c’è una brutta notizia: il fantasista del PSG ha lasciato in anticipo il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia dopo un duro contrasto con Milenkovic. Le immagini non lasciano ben sperare dato il gonfiore della caviglia, tuttavia il Mondiale di Neymar non dovrebbe essere finito. Salterà molto probabilmente le restanti gare del girone contro Svizzera e Camerun ma dovrebbe rientrare dagli ottavi di finale in poi, ovviamente qualora il Brasile riuscisse a qualificarsi. Le valutazioni dello staff medico saranno giornaliere con il popolo verdeoro che spera di ritrovare presto in campo il proprio numero 10.

Fonte foto: tvplay.it

Alessandro Fornetti