Brasile: il presidente della federazione smentisce le voci su Ancelotti prossimo CT della nazionale

Il numero uno della Federcalcio verde-oro ha precisato che il successore di Tite non è ancora stato scelto e che probabilmente non sarà l’attuale allenatore del Real Madrid

È tempo di ripartire per il Brasile, dopo la cocente delusione dell’eliminazione mondiale ai rigori contro la Croazia. C’è una certezza, ossia che Tite non sarà più il commissario tecnico dei verde-oro, mentre ci sono ancora molti interrogativi su chi sarà il suo successore. Nei giorni scorsi la stampa brasiliana aveva rilanciato la suggestiva ipotesi Ancelotti-Falcao, ma il presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf) Ednaldo Rodrigues ha voluto subito mettere a tacere queste voci. Rodrigues ha precisato che la prossima commissione tecnica della nazionale non sarà resa nota prima della fine di gennaio del 2023 e che vedere il duo ex Roma sulla panchina verde-oro sarà molto difficile, dato che entrambi non si libereranno prima del 2024 e nel frattempo trovare un CT ad interim sarebbe complicato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)