Brasile, Dorival Junior è il nuovo CT

L’ex allenatore del San Paolo ha firmato un contratto fino al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti

Niente Ancellotti per il Brasile, il nuovo commissario tecnico della Seleçao è Dorival Junior, il quale ha firmato un contratto fino al 2026. L’ex allenatore del San Paolo è il quarto CT in un anno per i verdeoro (Tite, Ramon Menezes e Fernando Diniz) e come primo test avrà la Copa America che si disputerà in estate.

L’allenatore classe 1962 ha il compito di risollevare la situazione del Brasile considerando che prende una squadra che ha perso le ultime 3 partite di qualificazioni al Mondiale 2026 e che si trova al sesto posto in classifica.

Nel 2022 ha vinto la Copa Libertadores sulla panchina del Flamengo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina