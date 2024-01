Botto Salernitana, ecco Jerome Boateng! Angelino sceglie la Roma, Sensi saluta e va a Leicester

Tempo di lettura 1 minuto

Ultimi giorni per il calciomercato e le trattative impazzano, Sabatini mette a segno il colpaccio in difesa mentre l’Inter fa spazio a centrocampo

Continua senza sosta il lavoro dei direttori sportivi di serie A in questi ultimi giorni di calciomercato. Nella giornata di oggi diversi movimenti e anche qualcuno a sensazione. Come non partire dal solito lavoro di qualità targato Walter Sabatini. Positivo l’incontro pomeridiano con Jerome Boateng e colpo in dirittura d’arrivo. Una volta sistemate le uscite di Daniliuc, verso i Red Bull Salisburgo, e Lovato, Torino più che Udinese, verrà annunciato l’acquisto del difensore tedesco, anche la Roma si muove. L’esterno sinistro Angelino è infatti approdato nella capitale in prestito dal Lipsia dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Galatasaray. L’Inter nel frattempo continua a sfoltire la rosa soprattutto sulla mediana. Dopo Agoumè anche Stefano Sensi trova finalmente sistemazione. Dopo l’ultima convocazione ieri per Firenze il centrocampista può volare alla corte di Enzo Maresca in quel di Leicester per una somma tra i 2 e i 3 milioni di euro. Tutto è legato ai bonus, tra cui anche quelli per una promozione in Premier League che sembra ormai ben avviata. Infine il mistero Niang. Sembrava tutto fatto per l’arrivo a Empoli invece è saltato tutto. Ci proverà per lui il Verona che sta continuando con lo smembramento della rosa visto che in partenza pare ci siano anche Saponara e Lazovic.

Glauco Dusso