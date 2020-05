Borussia Dortmund, si riparte con il derby della Ruhr

Il calcio tedesco sarà il primo a ripartire e domani presenta subito una delle sfide più affascinanti del campionato

Finalmente dopo due mesi di assenza totale del calcio, domani tutti noi appassionati, in attesa della Serie A, potremmo gustarci il ritorno della Bundesliga, primo campionato tra i maggiori a ricominciare. La sfida più affascinante sarà senza dubbio quella tra Borussia Dortmund e Schalke 04, il derby della Ruhr, che regala ogni anno tantissime emozioni e gol.

I gialloneri allenati da Lucien Favre arrivano all’appuntamento da secondi in classifica, a -4 dal Bayern Monaco, desiderosi di proseguire la striscia di vittorie che prima dello stop era di quattro consecutive di cui l’ultima importantissima in casa del Borussia Monchengladbach. Di contro lo Schalke di David Wagner occupa la sesta posizione staccato di 10 punti dalla quinta e con un rendimento pessimo nelle ultime giornate, visto che i tre punti gli mancano addirittura da quando battè curiosamente proprio il Monchengladbach sette turni fa.

Il Borussia Dortmund dovrà assolutamente cercare di portare a casa i tre punti se vorrà avere ambizioni da titolo o quantomeno provare a dar fastidio al Bayern, lanciato verso la conquista dell’ennesima Bundesliga. Nonostante il lungo periodo di stop, Favre dovrà fare i conti con diversi indisponibili, tra i quali Axel Witsel e Marco Reus giocatori di chiara importanza nella squadra. L’attacco dei gialloneri sarà guidato da Erling Haaland, capace di mettere a referto 12 gol in undici match ufficiali da quando è arrivato in Germania nel mercato di gennaio. Con lui presumibilmente agiranno Jadon Sancho e Thorgan Hazard per completare un tridente esplosivo e pronto a colpire in qualsiasi momento.

Si torna in campo dunque, Borussia Dortmund e Schalke sono pronte ad infiammare il calcio tedesco che verrà seguito da tutti con grande interesse.

Fonte foto: squawka.com

Alessandro Fornetti