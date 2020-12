Borussia Dortmund – Lazio, attenzione a non prendere freddo al pancino

Il ricordo del famoso precedente fra le due compagini, passato alla storia per un fatto curioso

Questa sera alle ore 21 al Signal Iduna Park la Lazio tenterà di agguantare la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno di anticipo. Sulla strada degli uomini di Inzaghi le vespe tedesche del Borussia Dortmund, sconfitte all’Olimpico per 3 a 1.

La sfida fra le due compagini non evoca dolci ricordi ai tifosi biancocelesti, ma nonostante tutto, quando viene raccontata la storia di quel quarto finale di Coppa Uefa del 1995, ai supporter capitolini scappa sempre un sorriso. Vi ricordate perché?

Torniamo indietro al 14 marzo 1995, la Lazio di Zeman si presenta in Germania forte dell’1 a 0 dell’andata, in cui un autogol di Freund ha regalato il successo alla truppa biancoceleste. L’occasione è di quelle ghiotte, basterebbe segnare una rete per rendere la qualificazione molto difficile al Dortmund. E’ un Borussia che al termine della stagione riesce a portare a casa il quarto titolo in Bundesliga della sua storia, ripetendosi anche l’anno successivo.

Fatto sta che i capitolini approcciano in maniera troppo soft la partita e non si risvegliano nel corso dei 90′ minuti. Il generoso rigore concesso dall’ungherese Vagner all’11’ e trasformato da Chapuisat ha l’effetto di rendere la Lazio ancora più timida e timorosa. Quando sembra che debbano essere i supplementari a decidere chi passerà il turno, ecco la classica zampata dell’ex. Riedle anticipa in mischia Marchegiani e punisce l’indolenza insopportabile dei biancocelesti. All’89’ il Dortmund estromette le aquile dalla competizione. Il post partita è caratterizzato dall’ira funesta dei calciatori laziali che parlano di decisioni vergognose da parte dell’arbitro in occasione del rigore per i tedeschi e della sua cecità su due possibili penalty a favore dei biancocelesti. I commentatori si soffermano, però, su un episodio singolare. Dal 60′ al 67′ Alen Boksic scompare misteriosamente dal campo, fugge via – si racconta – per forti problemi intestinali.

Forse il croato avrebbe potuto essere sostituito prima, visto che tali problemi potrebbero averne condizionato la prestazione? Magari, chissà! Peccato che in quell’occasione anche il bomber Beppe Signori fosse fuori per infortunio. Questa sera si spera che la Lazio non commetta l’errore di entrare in campo troppo molle, come fu per quel match di 25 anni fa e come, purtroppo, è stato anche contro l’Udinese.

Una raccomandazione ai calciatori biancocelesti? Cercate di non prendere freddo al pancino e se avete lo stimolo andate subito al bagno per evitare sorprese. Si scherza, ovviamente, ma guai a non prendere sul serio la sfida di stasera. Il primo posto nel girone sarebbe una manna.

