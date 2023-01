Borussia Dortmund: Haller guarisce dal cancro e torna in campo in amichevole

L’ex centravanti dell’Ajax ha superato il tumore ai testicoli ed ha giocato la parte finale della sfida contro il Fortuna Dusseldorf

Dopo due operazioni e quattro cicli di chemioterapia, Sébastien Haller ha fatto ritorno sul terreno di gioco. Lo scorso luglio, al centravanti del Borussia Dortmund era stato diagnosticato un cancro ai testicoli proprio pochi giorni dopo il suo trasferimento dall’Ajax al club tedesco. In questi mesi, il bomber dei gialloneri si è allenato in solitaria, con tante incognite sul suo stato di salute e sulla possibilità di tornare in campo in futuro. Ieri sera, queste paure sono state scacciate via. Haller, infatti, ha giocato la parte finale dell’amichevole disputata dal Borussia a Marbella contro il Fortuna Dusseldorf. Per riprendere il ritmo partita ci vorrà ancora un po’, ma l’attaccante ivoriano conta di tornare a disposizione per la ripartenza della Bundesliga, fissata per il prossimo 22 gennaio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Beinsports.com)