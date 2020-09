Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3, la supercoppa va agli uomini di Flick

I campioni d’Europa si prendono la loro rivincita nei confronti delle vespe, ree di aver sconfitto i bavaresi nell’edizione precedente

Ci hanno sperato fino alla fine i tifosi tedeschi di poter assistere alla sfida di supercoppa fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma meno di 48 ore fa l’amministrazione comunale ha deciso di inibire l’ingresso degli spettatori all’Allianz Arena, visto l’indice dei contagi per Coronavirus in netto aumento negli ultimi giorni.

I vincitori della Bundesliga e della coppa di Germania sfidano nel proprio stadio i secondi classificati dello scorso campionato. Detentori della coppa sono proprio i gialloneri, vittoriosi per 2 a 0 contro il Bayern nell’ultima edizione. La compagine guidata da Flick si è messa alle spalle un’annata stellare condita dalla conquista del triplete. Nel 2013 i bavaresi sfiorarono il Sextete, abbinando al trittico Bundesliga, coppa di Germania e Champions League, anche la Supecoppa europea e il Mondiale per club. A rovinare l’en plein al Bayern Monaco fu proprio il Dortmund, capace di sconfiggere l’armata di Robben per 4 a 2. L’epica impresa dei 6 trofei in una sola annata è riuscita soltanto al Barcellona nel 2009.

Le due grandi di Germania hanno dimostrato di tenerci particolarmente a questo appuntamento, attuando un massiccio turnover che nell’ultimo turno di campionato le ha portate entrambe a soccombere sotto i colpi dell’Hoffenheim (4-1) il Bayern e dell’Augusta (2-0) il Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Meunier, Hummels, Akanji, Passlack; Delaney, Dahoud, Can; Brandt, Haaland, Reus

All. Favre

BAYERN MONACO: Neuer; Pavard, Hernandez, Sule, Davies; Martinez, Kimmich; Muller, Tolisso, Coman; Lewandowski

All. Flick

Il film della partita – Il ritmo del match è intenso sin da subito, il Dortmund va vicino al gol al 17′ con Reus che da posizione favorevole calcia di pochissimo fuori alla sinistra di Neuer. Seguendo la più classica delle regole del calcio “gol mangiato, gol subito”, i gialloneri si trovano a raccogliere la palla in rete un minuto dopo, in virtù del sigillo di Tolisso, che da due passi non perdona e porta in vantaggio i bavaresi.

Al 24′ Neuer si conferma come uno dei migliori portieri del mondo, neutralizzando un insidioso rasoterra del solito Reus. La compagine di Flick dimostra il cinismo tipico delle grandissime squadre e al 32′ Muller incorna perfettamente da distanza ravvicinata, impossibile per Hitz fare di più. Il passivo risulta essere troppo pesante per il Dortmund che se la sta giocando alla pari con i campioni d’europa. Brandt al 39′ accorcia le distanze con un tiro centrale, ma potente che supera il colosso Neur. La prima frazione si chiude sul 2 a 1.

Il Borussia è vivo e crede fermamente nella rimonta, al 47′ Thomas Meunier si coordina e con una gran tiro sfiora la traversa. I gialloneri di Favre mettono alle strette i campioni d’Europa e trovano il meritato pareggio al 55′ con Haaland che sfrutta al meglio l’assist al bacio di Delaney. Dopo il forcing del Dortmund il match sembra calare di ritmo, ma all’83’ Kimmich regala l’insperato 3 a 2 al Bayern dopo un rimbalzo fortunato.

La sfida fra le due grandi di Germania riserva come al solito gol e spettacolo. Il Borussia avrebbe meritato sorte migliore, solo un episodio ha permesso agli uomini di Flick di avere la meglio e di riuscire a mettere in bacheca l’ennesimo trofeo. Il Bayern conquista l’ottava supercoppa di Germania della propria storia (record), continua la rincorsa al sextete.

Foto: calciomercato.com, diretta.it

Marco Fabio Ceccatelli