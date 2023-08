Bonucci verso la Germania, l’Union Berlino lo attende

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore della Juventus, messo ai margini, sta decidendo il suo futuro, ora sembra che il club tedesco sia vicino al suo ingaggio, la Lazio rimane sullo sfondo

Un’altalena di momenti quella vissuta da Leonardo Bonucci, in un precampionato che forse non avrebbe mai immaginato. Fatto fuori dalla Juventus, squadra che lo ha portato ai vertici della sua carriera, adesso si ritrova a dover trovare presto una squadra. Le soluzioni non mancano e dopo esser stato vicino alla Lazio è tornato alla carica in maniera forse decisiva l’Union Berlino. L’idea piace al giocatore, vista anche la possibilità della Champions League, e quindi le parti stanno trattando per arrivare a una soluzione in tempi brevi. A quanto pare i bianconeri potrebbero partecipare pagando parte dell’ingaggio, una sorta di buonuscita per favorire la partenza del difensore visto che l’Union ha dei problemi a raggiungere quanto percepito da Bonucci (2 milioni contro i 3,5 dell’attuale contratto). Nelle prossime ore sono previste novità, Maurizio Sarri spera in colpi di scena a suo favore ma al momento la strada verso la Germania è quella più probabile.

23/08/13 – 23/08/23 E’ stato un lungo cammino irto di difficoltà, il fatto che non ci siamo arresi dimostra quanto conti la passione. Dieci anni son passati, la speranza è di non fermarci qui puntando sempre più in alto.

Glauco Dusso