Bonucci si ritira: con il Fenerbahce l’epilogo è amaro

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L’annuncio arriva direttamente dal club turco, che con 99 punti è arrivato secondo in campionato

Bonucci si ritira dal calcio giocato. Il difensore ex Juventus, 37 anni, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Ad annunciarlo proprio il suo attuale club, il Fenerbahce. L’ex campione della Nazionale azzurra voleva chiudere sicuramente meglio la sua straordinaria carriera, ma all’ultima giornata ha perso il campionato turco ai danni del Galatasaray, che lo ha vinto con 102 punti. Il Fenerbahce, nonostante i 99 punti messi in cascina, clamorosamente è arrivato secondo. Bonucci lascia il calcio dopo aver vinto in carriera: nove Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane (tutto con la Juve e solo un tricolore con l’Inter) e un Europeo. In carriera ha indossato le maglie di Inter, Treviso, Pisa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlino e Fenerbahce. In carriera ha collezionato complessivamente 679 presenze tra tutte le competizioni con 44 gol segnati, mentre in Nazionale vanta 121 presenze e 8 reti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Dagospia