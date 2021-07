Bonucci e Chiellini: elogio alla difesa

L’Italia ha vinto Euro 2020 e gran parte del merito va attribuita ai due difensori bianconeri

E’ vero, forse per la prima volta da molti anni a questa parte non è stata una Nazionale tutta difesa e contropiede. In maniera opposta rispetto alla nostra tradizione, abbiamo assistito alle prestazioni di una squadra capace di tenere la sfera, dialogare, gestire il possesso e palleggiare anche contro squadre di alto calibro, Belgio e Inghilterra su tutte. Eppure, se si tirano le somme dopo la bellissima vittoria di ieri sera, è impossibile non riconoscere grandi meriti ai due centrali titolari degli Azzurri, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Si è soliti ricordare le grandi coppie del passato con un che di nostalgico, spesso sottolineando come molti difensori della vecchia generazione fossero superiori a quelli moderni. Mai errore fu più grande: si rischia sottovalutare molti dei campioni tutt’ora in circolazione. Un esempio? I due signori che hanno retto la nostra difesa durante tutto il corso del torneo, portandoci alla vittoria finale. Bonucci, abile nel lancio lungo, in impostazione e in fase di lettura preventiva; Chiellini, forse il miglior marcatore puro oggi al mondo, uno degli ultimi baluardi della difesa “vecchia maniera“, quella fatta di pressing asfissiante sul proprio uomo senza lasciarlo solo un attimo – e, in caso di cliente particolarmente scomodo, utilizzo sdoganato delle “maniere forti” – chiedere a Bukayo Saka ieri sera.

E’ anche – soprattutto? – grazie a loro che la coppa è tornata con noi a Roma. Nonostante le loro riserve scalpitino – facendosi comunque trovare pronte quando chiamate in causa, vedi Acerbi contro l’Austria o Bastoni contro il Galles – e nonostante la loro età, sembra che il futuro della difesa azzurra non possa ancora prescindere dalla coppia formata dai due juventini. Bonucci e Chiellini, binomio vincente e di assicurata affidabilità; da oggi, anche sul tetto d’Europa.

Fonti foto: Sky Sport, Juventus News 24, news.com.au

Fabrizio Scarfò