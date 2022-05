Bomber d’Europa: Lewandowski e Immobile infermabili, Salah e Son una poltrona per due

Finiscono i principali tornei europei e si tirano le somme sui capocannonieri stagionali, tra prime volte, record e conferme

Bundesliga, serie A, Premier League, Liga e Ligue 1. Tutti terminati i cinque maggiori campionati d’Europa ed è giunta l’ora dei bilanci per quanto riguarda gli uomini gol. Non ci sono grosse sorprese soprattutto per le conferme di alcuni giocatori ormai punti fermi per quanto riguarda le reti segnate.

Bundesliga. Lewandowski 35 gol: il panzer del Bayern Monaco si aggiudica il trono dei bomber in Germania oltre che la sua seconda Scarpa d’Oro, tra l’altro consecutiva, la prima l’anno scorso. Il polacco, che con tutta probabilità lascerà la Baviera, vince per la settima volta (6 Bayern + 1 Borussia Dortmund) la classifica cannonieri tedesca raggiungendo in vetta Gerd Muller in questa fattispecie.

Serie A. Immobile 27 gol: ancora l’attaccante della Lazio re del gol in Italia. Primo italiano a vincere per 4 volte questa speciale classifica, meglio di lui solo Nordahl a quota 5.

Premier League. Salah e Son 23 gol: Prima volta per il coreano del Tottenham, terza per l’egiziano del Liverpool. La prima era stata nella stagione 17/18 (32 reti), la seconda nel 18/19 da condividere con Aubameyang e Manè (22).

Liga. Benzema 27 gol: stagione da incorniciare per il bomber del Real Madrid che può aggiungere la ciliegina sulla torta con la finale di Champions League. Il francese è sia capocannoniere della Liga che della Coppa Campioni.

Ligue 1. Mbappè 28 gol: quarta vittoria consecutiva per l’attaccante del PSG in classifica marcatori. Tutte in solitaria tranne quella del 19/20 vinta insieme a Ben Yedder del Monaco (18 reti). Nel frattempo in Francia si saluta il Bordeaux, squadra storica, che retrocede clamorosamente in Ligue 2.

Glauco Dusso