Bologna-Verona 1 a 1, le due squadre si accontentano di un punto e della noia

Borini di testa risponde al goal di Bani nel primo tempo, il pareggio non alimenta le ambizioni europee dei due club, ma aggiunge un mattoncino importante nella lotta salvezza

Il Bologna ospita il Verona al Dall’Ara alle ore 15, le due squadre sono le autentiche rivelazioni del campionato. Entrambe le compagini si trovano in una posizione tranquilla in chiave lotta salvezza, questo potrebbe contribuire a vedere un gioco spensierato e poco contratto, anche se gli scaligeri per tradizione praticano un calcio estremamente difensivo. Vedremo chi avrà la meglio, se il veloce attacco di Mihajlovic o la rocciosa difesa costruita da Juric.

Le scelte dei tecnici- Mihajlovic spedisce in campo dal primo minuto il neo acquisto Dominguez. Santander vince il ballotaggio con Palacio in avanti. Juric ripropone il modulo con i due fantasisti Pessina e Zaccagni a supporto di Di Carmine.

Formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye: Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.

All. Mihajlovic

Hellas (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni, Di Carmine

All. Juric

Il film della partita – Il Bologna tende a fare la partita, pur mantenendo i ritmi piuttosto bassi. La difesa del Verona è stata fin qui tra le meno battute del campionato e anche quest’oggi si schiera in maniera attenta e arcigna contro gli attaccanti rossoblù. Al 18′ il difensore felsineo Mattia Bani porta in vantaggio i padroni di casa su una mischia in area. Il fortino gialloblù è stato scardinato da un goal fortuito. Dopo il break al 37′ di Rrahmani di testa, sul quale è attento Skorupski, il Bologna si distende in avanti con insistenza. Tra il 39′ ed il 40′ prima Sansone colpisce il palo sinistro e poi Silvestri è prodigioso sulla fucilata di Santander.

Il secondo tempo si apre con un episodio dubbio, al 47′ il direttore di gara Giovanni Ayroldi fischia un rigore per gli emiliani e tira fuori il rosso per Dawidowicz. Il fischietto di Molfetta viene richiamato dal Var che lo aiuta a modificare la propria decisione, espulsione e rigore annullati. Non c’è stata alcuna infrazione da parte del giocatore del Verona. La partita è bloccata, gli scaligeri dimostrano ancora una volta la loro difficoltà fisiologica in fase offensiva. Al 66′ torna protagonista Bani, ma stavolta in negativo, il difensore rossoblù rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica nell’ultimo quarto di match. Skorupski si supera sul colpo di testa di Di Carmine al 74′, ma nulla può su quello di Borini ben indirizzato sul lato destro dall’ex Milan. Il pareggio degli ospiti addormenta il match che si trascina lentamente fino al 90′.

Bologna e Verona si spartiscono un punto che muove la loro classifica, in caso di vittoria di una delle due compagini si sarebbero potuti cullare sogni europei, ma probabilmente nessuna delle due squadre è pronta per una serrata lotta per le posizioni europee. Con un po’ di decisione in più la squadra di Mihajlovic avrebbe potuto ottenere i tre punti. I gialloblù confermano la propria solidità difensiva e sperano di aver risolto il problema realizzativo con l’acquisto di Borini.

FOTO: Ilrestodelcarlino

Marcofabio Ceccatelli