Bologna-Udinese: pareggio all’ultimo assalto

La squadra di Mihajlovic impatta al 91′ minuto con Palacio una partita difficile e chiusa. I friulani si vedono sfuggire la vittoria che avevano costruito con un’ottima difesa, per via dell’unica disattenzione difensiva

Il Bologna gioca per riscattare la sconfitta interna con il Genoa e inserirsi nella lotta Europa League. L’Udinese per il colpo fuori casa che la porti definitivamente in zona salvezza. Due squadre diverse per struttura tattica e caratteristiche dei giocatori. La squadra di Mihajlovic sceglie il 4-2-3-1 per ovviare alle nove assenze a cui si aggiunge quella del portiere Skorupski, l’allenatore dell’Udinese Gotti conferma il 3-5-2 con De Paul intermedio destro, Fofana intermedio sinistro e le due punte Okaka e Lasagna.

E’ chiara l’intezione strategica dei due tecnici: uno vuole controllare la partita attaccando con un castello offensivo di quattro giocatori, l’altro difendendo stretto nella propria metà campo con otto uomini e due linee strettisime. Entrambi seguono il principio tattico che era di mister Ottavio Bianchi: una partita si controlla o attaccando oppure difendendo.

I primi minuti sembrano far pendere la bilancia dalla parte del “controllo offensivo” pensato da Mihajlovic. Da un fallo laterale Palacio, vecchio ed astuto corsaro delle aree di rigore, si libera sgusciando sulla sinistra ma il suo tiro da poco dentro l’area è fuori dallo specchio della porta difesa da Musso. Ci si aspetta che il Bologna prenda in mano la partita attaccando, ma così non avviene.

I suoi quattro giocatori offensivi, Barrow – Skov Olsen – Palacio in posizione di prima punta e Orsolini a destra, sono fermi, troppo fermi. E’ facile, quindi, per l’Udinese difendere la trequarti con la sua grande fisicità atletica. Per i primi dieci minuti il Bologna cerca una soluzione a questo problema della staticità offensiva: muovendo le posizioni, interscambiandole. Ecco allora che Barrow si sposta, in fase di possesso, tra le linee, che Orsolini e Skov Olsen si scambiano il ruolo e il primo va a fare il trequartista con il secondo sull’esterno destro. Lo stratagemma non funziona perché l’Udinese non esce dalle sue posizioni, intuendo che questi movimenti dell’avversario sono lenti e leggibili.

I primi venti minuti passano via così, senza tiri in porta. Superato il 20′ le posizioni offensive del Bologna si fissano con Palacio che dà profondità, Barrow a sinistra, Skov Olsen trequartista e Orsolini a destra per armare “il più mancino dei tiri” e cercando di uscire dalla solitudine dell’ala destra per dirla come il poeta Fernando Acitelli. L’Udinese continua a tenere, ma non attacca mai. Solo lanci lunghi per i piloni Okaka e Lasagna davanti e nessun passaggio a De Paul che così non può giocare il suo calcio fitto e verticale a centrocampo.

Tra il 22′ ed il 26′ quattro azioni, due per parte, aprono la partita: al 22′ Sema fugge a sinistra scartando Tomiyasu e mette la palla in mezzo, nessuno degli attaccanti raccoglie. Al 25′ appaiono finalmenti i movimenti bolognesi: Skov Olsen, Barrow, Orsolini e su tiro di quest’ultimo Musso para senza difficoltà. Un minuto dopo Skov Olsen fa l’unica cosa buona della sua incolore partita, tira dal limite a fin di palo una rasoiata velenosa dopo che le torri friulane hanno respinto da calcio d’angolo.

Sembra che possa segnare il Bologna e invece va in gol l’Udinese. Punizione laterale tagliatissima di De Paul, Okaka a centro area anticipa la linea difensiva e segna di testa una rete alla Pruzzo. E’ il 32′ minuto e l’Udinese si conferma bestia nera dell’ex squadra che tremare il mondo fa. La reazione c’è seppur scomposta: combinazione Orsolini – Mbaye, fuori. Dribbling di Palacio in area senza esito e tiro da lontano di Barrow che finisce a lato chiudono il primo tempo.

Nella ripresa è attacco contro difesa. L’Udinese che pur aveva iniziato con un contropiede di Lasagna a cui Bani aveva invano corso dietro, si chiude e ripete ‘Fort Alamo’ dando al Bologna le sembianze dell’esercito messicano del generale Antonio Lopez de Santa Anna. Nasce l’assedio che porta due volte al tiro Orsolini, al 52′ il suo calcio è parato mentre al 72′ c’è una deviazione a smorzarne la pericolosità. Nel mezzo un tiro di Palacio fuori, l’ingresso del diciottenne Baldursson che porta il Bologna a ridisegnare il modulo passando al 3-4-1-2, il controllo a centrocampo di De Paul finalmente nel vivo del gioco, caratterizzano la partita.

Quando manca un quarto d’ora alla fine la squadra di Gotti arma il contropiede e solo una imprecisione di De Paul nell’assist ad Okaka e una chiusura di Mbaye su Lasagna impediscono il tiro del probabile 0-2 che chiuderebbe ogni speranza. Ma Bologna la bella si sa è come i gatti e ha sette vite prima di abdicare. Dalla panchina Mihajlovic azzecca la mossa strategica rivoluzionando lo schieramento: Mbaye e Tomiyasu si scambiano i ruoli, col primo che va a fare il terzo difensore e il secondo in proiezione offensiva a sinistra dopo aver giocato più di 70′ minuti a destra. Cambia anche il centrocampo che ha ora una linea di quattro e soprattutto l’attacco dove: Orsolini, Palacio e Barrow giocano più vicini e dentro l’area.

Una partita si controlla in attacco o in difesa, dicevamo. E allora con tre attaccanti vicini nell’entrare in area è più facile. All’83esimo Orsolini tira a giro sul palo destro di Musso, come avrebbe raccontato in radiocronaca Sandro Ciotti, fuori di un niente. Tra l’86° e l’87° Palacio crossa da sinistra e Orsolini tira alto da buona posizione, un minuto dopo è Baldursson a vedersi deviato il tiro in angolo dopo che Juwara e Orsolini avevano portato avanti l’azione con un ottimo scambio. Sembra finita, ma sull’ultimo pallone che spiove in area Orsolini tenta la rovesciata alla Riva, la palla passa e arriva a Palacio che si è incuneato nell’arietta piccola con la sua solita maestria. Tiro e gol per un pareggio all’ultimo assalto.

Il Bologna acciuffa alla fine un punto meritato per l’intensità offensiva del secondo tempo e l’intuizione tattica di Mihajlovic di cambiare tre moduli per trovare con l’ultimo il 3-4-3 più vicini gli attaccanti. Riuscendo così, alla fine, a centrare l’idea inziale della partita: attaccare l’area avversaria.

L’Udinese butta via una vittoria che poteva essere molto utile per la classifica. Ottimo il suo gioco difensivo, ma non concreto sino alla fine. La squadra ha comunque messo in mostra una buona organizzazione in fase difensiva e un De Paul che ha duttilità tattica e classe importante.

Fonte foto: Il Resto del Carlino

Matteo Quaglini