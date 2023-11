Bologna, tegola Orsolini: starà fuori per un mese

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno d’attacco ha accusato un problema fisico in allenamento che lo costringerà a saltare diverse partite

Tegola pesante per il Bologna di Thiago Motta; Riccardo Osolini si è infortunato ai flessori della coscia sinistra durante l’ultimo allenamento e gli esami che ha effettuato confermano lo stop. I tempi di recupero sono stimati in un mese dunque sarà una perdita importante per il Bologna vista l’importanza che ricopre nello scacchiere di Motta. Ora l’opzione principale per il tecnico è quella di schierare da quella parte Ndoye che finora ha deluso le aspettative ed avrà dunque una grande occasione per convincere l’allenatore a puntare su di lui con più continuità.

Alessandro Fornetti