Bologna, stagione finita per Ferguson

Lo scozzese si è infortunato al ginocchio durante l’ultima gara di campionato contro il Monza

Tegola per il Bologna: la stagione di Lewis Ferguson è da considerare conclusa. Lo scozzese si è infortunato al ginocchio durante la sfida al Monza e le prospettive non sono delle migliori. Le opzioni, in attesa del risultato della risonanza magnetica che svolgerà in giornata, sono 2: se il legamento colpito fosse il collaterale Ferguson potrebbe tornare per l’inizio della prossima stagione ma se l’infortunio riguardasse il crociato, i tempi di recupero ammonterebbero a circa 5-6 mesi. In ogni caso il centrocampista rossoblù salterà l’Europeo in estate con la sua Scozia.

Davide Farina