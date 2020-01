Bologna: potrebbe esserci qualcosa in più di una salvezza tranquilla

Analisi sulla stagione della squadra felsinea, la quale galleggiando a metà classifica sta rispettando le attese

Lo scorso week-end il Bologna è tornato a vincere, praticamente ad un mese di distanza dall’ultima volta ( 22 dicembre, 2-3 contro il Lecce) ed è stata una vittoria importante perché sono diventati 12 i punti di distacco dall’ultimo posto per retrocedere, occupato proprio dalla SPAL.

In verità, oltre ai punti accumulati in questo scontro diretto, la vittoria è stata importante anche per non perdere il vantaggio sui ferraresi, che in caso di successo , si sarebbero avvicinati alla squadra di Mihajlovic.

Quest’ultimo risultato permette ai rossoblu di proseguire la navigazione, in modo relativamente tranquillo, verso quella salvezza senza patemi d’animo, che rappresenta l’obiettivo stagionale della dirigenza.

E’ questo il destino del Bologna in questa stagione?

Accontentarsi di una salvezza tranquilla?

Possibile, anzi, probabile ma non è detto.

Nelle prossime quattro giornate, il calendario sorride agli emiliani, infatti escludendo la trasferta dell’Olimpico contro la Roma, le altre tre partite sono abbordabili.

Non è utopia pensare che tra Brescia, Roma, Genoa ed Udinese, Orsolini e compagni possano mettere in cascina nove, dieci punti e considerando che il Cagliari, che occupa l’ultima posizione utile per entrare in Europa è a sole quattro lunghezze, sognare non è impossibile.

E’ vero che il Cagliari, nelle prossime gare, ha degli avversari ugualmente abbordabili, ma è anche vero che i sardi, dopo la sconfitta all’ultimo respiro contro la Lazio, non sono più quella macchina semi -perfetta che sembravano fino a quel momento.

Chi può fare la differenza in questo periodo, per provare, in una stagione per molti versi difficile e disgraziata, a concretizzare il sogno Europa League sono i due estremi della squadra.

Il giovane rampante ed il “vecchio pirata”.

Orsolini e Palacio.

Entrambi stanno vivendo una stagione ad ottimi livelli: 5 gol e 5 assist per il primo, mentre per l’argentino ci sono due assist a far compagnia alle 5 reti messe a segno fino a questo momento.

In ogni caso, nel prossimo mese, sapremo certamente di più su quelle che potranno essere le ambizioni dei bolognesi.

Fonte foto: agentianonimi.com

Firma:Alessandro Nardi