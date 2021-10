Bologna, ottima partenza nonostante qualche inciampo

I felsinei sono nel gruppo di testa avendo mostrato a tratti del buon calcio, intervallato da qualche pausa preoccupante

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic può dirsi certamente soddisfatto da questo inizio di stagione che lo vede appaiato in classifica a compagini come Juventus, Lazio e Atalanta a 11 punti. L’ottimo percorso degli emiliani è frutto di un lavoro costante dell’allenatore che ha saputo strigliare la squadra quando ce n’era bisogno ed ha tirato fuori le ottime potenzialità di alcuni giocatori che le avevano solamente fatte intravedere. Dopo i sette punti nelle prime tre partite infatti, c’è stata una preoccupante flessione nel gioco e nei risultati dei rossoblu, con le sconfitte pesanti contro Inter ed Empoli.

Quella contro i toscani in particolare ha creato tanto scompiglio, con le dimissioni di Walter Sabatini da direttore sportivo e il conseguente ritiro voluto da Mihajlovic per spronare i calciatori. Il match successivo contro la Lazio è stato l’apice di questo inizio di stagione: passaggio alla difesa a tre e controllo totale della partita, con alcuni giocatori che si sono distinti su tutti. La crescita di Hichey e Theate ha stupito tutti, entrambi hanno già segnato due gol e si stanno ritagliando sempre più spazio all’interno della squadra. In più c’è stato l’exploit di Barrow che finora aveva deluso ma che nell’ultimo incontro è stato il migliore in campo e spera di trovare la giusta continuità.

Dopo la sosta vedremo se il tecnico insisterà con il nuovo sistema di gioco o tornerà all’antico, la sfida con l’Udinese e poi quelle consecutive contro Milan e Napoli diranno molto sulle ambizioni e le potenzialità della squadra che punta ad un campionato tranquillo e possibilmente nella parte sinistra della classifica.

Alessandro Fornetti