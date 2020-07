Bologna-Lecce 3-2: Barrow spegne la rimonta salvezza di Mancosu e Falco. Liverani quasi in B

Il gambiano, autore di una prova maiuscola, risolve la gara nel recupero dopo il ritorno giallorosso a cavallo della fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Il Genoa resta a +4 sui pugliesi a 180′ dalla fine del campionato



La prima gara nella domenica della 36ª e terzultima giornata di Serie A vede Bologna e Lecce opposte al Renato Dall’Ara. I ragazzi di Liverani sono di fronte a una delle tre “finali” che sanciranno la permanenza o meno nella massima serie. Quelli di Mihajlovic, già certi da tempo della propria salvezza, vogliono dimenticare le due sconfitte consecutive con Milan (5-1) e Atalanta (1-0). Il tecnico serbo sceglie Skov Olsen e Barrow a supporto di Palacio davanti, mentre i salentini rispondono col trio composto da Falco, Saponara e Lapadula. La sconfitta di ieri sera del Genoa in casa con l’Inter alimenta le speranze del Lecce, bravo nel tenere viva la zona calda della classifica con la vittoria (3-1) col Brescia di mercoledì. Se quelli del presidente Sticchi Damiani vincessero, si porterebbero a -1 dal Grifone.



Le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Soriano, Skov Olsen, Palacio; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Lecce (4-3-2-1) – Gabriel; Dell’Orco, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani





SUBITO DOPPIO COLPO PALACIO-SORIANO! – Nemmeno il tempo di impostare la prima azione della gara che il Bologna è già in vantaggio: incursione di Skov Olsen che sbatte su una buona risposta di Gabriel; sul prosieguo dell’azione cross di tacco di Barrow sul primo palo, dove Palacio è lestissimo in acrobazia a fare 1-0 allo scoccare del primo minuto di gioco. Il Lecce non è praticamente sceso in campo e lascia buchi inenarrabili per vie centrali: Soriano ci si getta a capofitto con un destro imparabile dai 20 metri per il 2-0 all’altezza del 4′. I salentini non reagiscono e rischiano di capitolare definitivamente già al 12′, quando uno scatenato Barrow lambisce il palo con un delizioso destro a giro. Il gran caldo abbassa un po’ i ritmi indemoniati dell’avvio emiliano, anche se Soriano avrebbe la chance per la doppietta personale e per il 3-0 al 21′, quando un suo colpo di testa da buona posizione è troppo centrale. La reazione del Lecce è trasposta in un sinistro a effetto quasi perfetto di Falco al 24′, che sfiora l’incrocio alla destra di Skorupski.





MANCOSU DELLA SPERANZA – Musa Barrow vive un momento di straordinaria brillantezza, mostrando qualità e precisione al 30′: dribbling ubriacante al limite e destro splendido che si stampa sul palo a Gabriel battuto. Il gioco dei padroni di casa e vario e arioso, con occasioni che fioccano lungo tutto il primo tempo. Gabriel è bravo prima su Skov Olsen (piazzato dal limite) e poi ancora su Barrow (azione ficcante centrale). In mezzo i giallorossi devono accontentarsi di un tiro cross velenoso di Falco ben sbrogliato da Svanberg. Giallo per Palacio al 43′ (diffidato, salterà la trasferta di Firenze). Mihajlovic, pur apprezzando la gran vena dei suoi, lamenta qualche amnesia dietro e “profetizza” il gol del 2-1 di Mancosu. Calcio d’angolo, Skorupski sbaglia il tempo dell’uscita, mischia dove spunta Lucioni che in mezza girata mette sulla testa del compagno, che appoggia dentro da zero metri. È l’ultimo atto di un primo tempo dominato dai rossoblu, dove il Lecce è stato caparbio a “restare vivo” in qualche modo.





IL LECCE CI PROVA DISPERATAMENTE – I giallorossi sembrano più reattivi in avvio di ripresa in fase di contrasto, anche se è il Bologna a tenere prevalentemente il pallino del gioco. Lampo improvviso di Falco al 7′, con Skorupski che si salva sulla bomba riavvicinata deviando miracolosamente sulla traversa. Tris di cambi all’11’: Mihajlovic getta nella mischia Poli per Svanberg, Krejici per Dijks e Orsolini per Skov Olsen. Pareggia il conto Liverani 5′ dopo: Rispoli, Petriccione e Majer sostituiscono rispettivamente Donati, Tachtsidis (prestazione pessima) e Saponara. Dopo pochi secondi il Lecce rischia di pareggiare su una ripartenza quattro contro tre, ma Mancosu si fa ipnotizzare da Skorupski da posizione ravvicinata.





FALCO CI PROVA, BARROW CI RIESCE – Al 20′ Liverani risale definitivamente la corrente. Bella azione personale di Falco, che all’ennesimo tentativo fa 2-2 calciando forte sotto la traversa di sinistro a margine di una travolgente serpentina inaugurata da Petriccione. Un minuto dopo Lapadula sfiora addirittura il ribaltone immediato, schiacciando di testa dopo un cross morbido di Mancosu. Mihajlovic prova a defibrillare i suoi inserendo Sansone per uno stremato Palacio al 24′. A 13′ dal termine quarto cambio per entrambi i mister: fuori Paz e dentro Meccariello per gli ospiti, mentre Soriano lascia spazio a Santander per il Bologna. La foga leccese sembra spegnersi e Barrow flirta col 3-2 di testa, sbagliando di poco la mira su un traversone dalla destra al 42′. Occasione chiave per il Lecce a 2′ dal 90′: ancora Falco incrocia col sinistro, ma Krejici si supera in allungo salvando sulla linea. Il terzino rossoblu si infortuna nell’occasione e lascia i suoi in 10 per il finale di gara. L’ultimo capitolo del match, in pieno recupero, rischia di sancire la retrocessione leccese: contropiede in due contro zero di Orsolini e Santander, con quest’ultimo che si mangia il 3-2, messo a referto sulla prosecuzione della trama da Barrow, che comodamente appoggia nella porta sguarnita l’assist di Orsolini.



Terminerà così, con la disperazione dei giocatori di Liverani, che lungamente sono andati vicini al colpaccio in rimonta nel secondo tempo. Il Lecce paga un avvio di gara scellerato e una cronica imprecisione sotto porta nella ripresa. Bene il Bologna di Mihajlovic, che riesce ad avere la meglio su un avversario più motivato grazie al maggior tasso tecnico dei suoi interpreti dal centrocampo in su. Qualcosa da rivedere per l’allenatore serbo per quanto riguarda la tenuta della squadra nel momento della gestione del vantaggio. Così come col Parma, avanti di due gol, i rossoblu hanno colpevolmente smesso di giocare troppo presto.



Alessandro Sticozzi