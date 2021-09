Bologna in versione Psycho, Mihajlovic deve rimediare al più presto

Avvio di annata double-face dei felsinei che hanno totalizzato sette punti nelle prime tre giornate e solamente uno nelle tre successive

Inizio di stagione in versione Psycho per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo i primi sette punti raccolti in tre giornate contro Salernitana, Atalanta e Verona, i felsinei hanno rovesciato completamente la china conquistando un solo punto nelle successive tre partite contro Inter, Genoa ed Empoli. Un bilancio totalmente discontinuo dei ragazzi di Miha che dopo la grande goleada rimediata a San Siro hanno perso certezze e fiducia.

I NUMERI

A dimostrazione della discontinuità emiliana ci sono ovviamente i numeri. Se nelle prime tre giornate di campionato, il Bologna era riuscito a segnare quattro gol, subendone solamente due (facendo porta imbattuta per due gare consecutive) e raccogliendo la bellezza di sette punti, nelle successive tre il mood è totalmente mutato. A rompere il giocattolo della banda rossoblu è stato proprio il super capitombolo di Milano, con un Inter straripante capace di demolire la squadra di Mihajlovic per 6-1.

La gara del Meazza ha praticamente riportato in auge tutti quei difetti che durante le prime tre partite non si erano mai visti, quali fragilità difensiva, mancanza di personalità e scarsa incisività sotto porta. Dal KO di Milano, il Bologna non è stato più capace di rialzarsi, subendo ben sei gol in due partite contro Genoa (rimonta del Grifone) ed Empoli. Sei gol, che appunto, diventano 12 in tre giornate considerando la terribile trasferta in Lombardia.

QUALCOSA NON VA

Sicuramente, Mihajlovic dovrà aggiustare qualcosa. La sconfitta contro l’Inter ha fatto riemergere le solite difficoltà difensive del Bologna. La partenza di Tomiyasu direzione Arsenal e quella di Danilo per il Parma sta sicuramente influendo con la nuova coppia Medel-Bonifazi, non ancora perfettamente collaudata al 100%. Non mancano nemmeno i problemi a centrocampo, con Svanberg orfano del proprio compagno di reparto Schouten (out per infortunio) con il quale forma uno dei tandem per qualità e gioventù certamente più interessanti della Serie A. Il problema dell’undici di Miha è ovviamente anche l’attacco. Fatta eccezione per Marko Arnautovic, il quale si è subito inserito alla grande con tre gol in sei partite, i vari Soriano, Orsolini e Barrow hanno avuto un avvio di annata complicato.

Iniziando dal trequartista italo-tedesco, il confronto tra le prime sei giornate dell’anno precedente e quelle di quest’anno è impietoso. Ai quattro gol e i tre assist della passata stagione, Soriano ha, fin adesso, contrapposto un eloquente zero in entrambe le statistiche. Pochi squilli nell’area avversaria anche per Orsolini che ha collezionato solamente un assist all’esordio contro la Salernitana. Per il resto, sono arrivati prestazioni sottotono e qualche bocciatura da panchina. Troppo poco infine per Barrow, in gol contro l’Empoli dopo un inizio di stagione da dimenticare.

Inutile dire che se almeno uno di questi tre non gira, l’intera squadra fa fatica a portare a casa i tre punti. Arnautovic ha bisogno di una spalla che lo aiuti in zona gol. Attualmente, il Bologna è in ritiro presso il centro tecnico Niccolò Galli con la speranza per tutto il popolo felsineo che il match di domenica contro la Lazio all’ora di pranzo non diventi un pasto indigesto.

Fonte foto: Dazn

Sandro Caramazza