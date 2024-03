Bologna formato Champions League: batte l’Atalanta e ottiene la sesta vittoria consecutiva

Tempo di lettura 1 minuto

Non accadeva dal 1967, felsinei inarrestabili che ora sognano davvero in grande. Sabato al Dall’Ara arriva l’Inter capolista

Sei vittorie consecutive. L’ultima quella ottenuta ieri pomeriggio sul campo dell’Atalanta, un’impresa riuscita a pochi, nello scontro diretto per la Champions League. Una striscia del genere non veniva registrata dai radar rossoblu da 57 anni circa. Era infatti il 1967 quando arrivarono lo stesso numero di vittorie di fila da parte del Bologna. L’allenatore di quell’impresa fu Luis Carniglia mentre tra il 1963 e 1964 con Fulvio Bernardini furono addirittura dieci. Aggiornando gli almanacchi, quindi, una fattispecie accaduta dalle parti di Bologna solo tre volte. Inarrestabile al momento la marcia dei ragazzi di Thiago Motta che adesso si misureranno con lo scoglio più duro. Sabato alle 18 c’è l’Inter al Dall’Ara e dopo lo scherzetto dell’andata i felsinei vorranno replicare la prova maiuscola di San Siro. Ieri a segno ancora Zirkzee che si porta in doppia cifra nella classifica marcatori, finiti gli aggettivi anche per lui. E’ tutta la squadra, però, a impressionare, riserve comprese, capaci di cambiare le sorti del match anche entrando dalla panchina. Con la possibilità che si aggiunga il quinto posto per la Champions, grazie al ranking, una qualificazione bolognese potrebbe non essere così lontana.

Glauco Dusso