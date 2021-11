Bologna concede la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic

Il capoluogo emiliano accoglie l’allenatore rossoblù nella sua storia e lui ringrazia la città per l’affetto dopo anni molto difficili

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic ha stretto ancora di più il legame che ha con Bologna, la città che negli ultimi due anni lo ha adottato, tifato e soprattutto gli è stata vicino in un momento molto difficile della sua vita, dopo che nel 2019 l’allenatore serbo ha confessato di avere una leucemia. Sinisa nel pomeriggio è stato proclamato cittadino onorario del capoluogo emiliano e dall’aula del consiglio comunale di Bologna ha ringraziato di cuore tutta la città, in particolare l’Istituto di ematologia Seragnoli dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ha poi dedicato il riconoscimento alla sua famiglia ed alla società rossoblù, che allenerà anche in questa stagione per il terzo anno di fila. Da oggi essendo un po’ più bolognese di prima.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bolognatoday.it)