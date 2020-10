Bologna-Cagliari 3-2, al Dall’Ara lo spettacolo è di casa

Bellissimo match quello fra le due compagini rossoblù, la spunta la squadra più cinica. Protagonista assoluto Musa Barrow

Il Bologna per uscire dalla crisi nera (4 sconfitte ed una vittoria nelle prime 5 giornate), il Cagliari per confermare l’ottimo momento (2 vittorie consecutive) e avvicinare le zone medio alte della classifica.

Felsinei a trazione interiore per Mihajlovic, che schiera Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle del sempreverde Palacio. Schouten e Svanberg agiranno da schermo alla difesa. Di Francesco conferma in toto la formazione che ha sconfitto nello scorso turno il Crotone. Sottil confermatissimo al posto di Ounas.

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nández, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Allenatore: Di Francesco.

Il film della partita – Partita piacevole sin dai primi scampoli. Ad aprire il valzer delle occasioni ci pensa Joao Pedro al 4′ che impegna Skorupski con un rasoterra insidioso all’angolino basso di destra. La reazione degli emiliani è affidata a Barrow che con una bordata tenta di sorprendere Cragno, ma il portiere del Cagliari si dimostra ancora una volta fra i migliori della Serie A. Al 15′ arriva il vantaggio degli ospiti con il solito Joao Pedro che sfrutta al meglio un suggerimento perfetto di Sottil al centro dell’area. La squadra pigia sull’acceleratore, ma trova di fronte a sè un Cragno in serata di grazia. Proprio quando sembrava che la saracinesca sarda fosse insormontabile, Barrow incrocia un gran tiro che infila sulla destra l’estremo difensore isolano. La prima frazione si chiude con il punteggio di 1 a 1.

Il secondo tempo è ancora più emozionante del primo. Al 47′ Zappa pesca Simeone nell’aria bolognese, il Cholito non sbaglia e riporta in vantaggio il Cagliari. Il carattere del Bologna viene fuori e con esso la classe dei suoi uomini migliori, Al 52′ Soriano dal limite dell’aria sigla il 2 a 2 e conferma il suo ottimo momento di forma. La compagine allenata da Mihajlovic non è assolutamente doma, passano appena 4 minuti e Barrow regala il sorpasso ai padroni di casa. Lo spettacolo offerto dal campo meriterebbe lo stadio pieno, ma purtroppo la situazione attuale non lo permette. Il Cagliari non si arrende e va vicino al clamoroso 3 a 3 con Pavoletti, ma manca il cinismo all’attaccante dei sardi. Con sacrificio e sofferenza (da registrare l’espulsione di Soriano al 92′) il Bologna conduce in porto il 3 a 2 che gli vale un bel balzo in classifica.

Mihajlovic può festeggiare sia il bel gioco ritrovato che, soprattutto, i tre punti che risollevano le sorti dei felsinei. Barrow si è finalmente ricordato come si fa a segnare. Gli isolani non demeritano, ma Di Francesco dovrà rivedere urgentemente qualche meccanismo della propria retroguardia.

FOTO: Diretta.it

Marco Fabio Ceccatelli