Bologna-Cagliari 1 – 1, la vince la noia. Simeone risponde a Barrow

Alla luce del pareggio di questa sera le due compagini rossoblu possono dire addio alle velleità europee

Lo stadio Dall’Ara sarà teatro dalle ore 19:30 di Bologna-Cagliari, valida per la 29° giornata di Serie A. Felsinei e sardi sono rispettivamente undicesimi (37 punti) e decimi (38), con una vittoria potrebbero ancora sperare in un piazzamento valido per l’Europa League.

Formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skoruspki; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini Lu.; Joao Pedro, Simeone.

All. Zenga.

Il film della partita – La prima frazione di gioco è caratterizzata da un ritmo piuttosto blando. Ci prova Nainggolan all’8′ da distanza siderale, ma il tiro termina abbondantemente sulla destra. Dopo una mezzora di nulla, il Bologna prende in mano il pallino del gioco e mette in apprensione Cragno col solito Palacio che al 29′ fa fare bella figura al portiere dei sardi. L’attaccante argentino tenta di nuovo la fortuna al 40′ su cross di Medel, ma la sua conclusione termina alta non di molto. Al terzo minuto di recupero del primo tempo il cecchino Barrow punisce il Cagliari sfruttando una serie di rimpalli nell’area isolana. La squadra di Mihajlovic è avanti per 1 a 0 prima del riposo.

Pronti e via nella ripresa ed il Cagliari riacciuffa subito il pareggio grazie ad una bellissima conclusione di Giovanni Simeone. Al 46′ è 1 a 1, tutto da rifare. Il resto del match vola via senza particolari emozioni. Al 77′ l’iniziativa di Orsolini ed il suo tiro centrale, non fanno che aumentare l’autostima di Cragno. Le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio che, probabilmente, mette fine alle ambizioni europee di entrambe.

Meglio i felsinei nel primo tempo, ma la benzina dura solo 48′. Bravo il Cagliari a tornare in campo con il giusto piglio, peccato che per il resto della frazione, la squadra di Zenga si sciolga come neve al sole. A meno di clamorosi ribaltoni, i due team saranno costretti ad un finale di campionato anonimo.

FOTO: Tuttomercatoweb.com

Marco Fabio Ceccatelli