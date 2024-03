Bologna, buone notizie: Zirkzee è tornato ad allenarsi in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante olandese aveva saltato per infortunio la trasferta di Empoli, ora è pronto a tornare

Ottime notizie per il Bologna dall’infermeria, visto che Joshua Zirkzee è pienamente recuperato e disponibile per il match contro la Salernitana in programma lunedì. L’olandese, autore di una grande stagione, si era infortunato nel match del 9 marzo contro l’Inter ed ha recuperato in modo più rapido del previsto. Il Bologna ritrova il proprio calciatore cardine nel momento più importante per continuare ad inseguire il sogno Champions League, con gli uomini di Motta ad ora quarti in classifica in linea con il grande obiettivo.

Fonte foto: fantamaster.it

Alessandro Fornetti