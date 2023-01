Bologna, Arnautovic e Sansone: tempi di recupero diversi

Thiago Motta ha ricevuto due notizie dall’infermeria felsinea, una positiva l’altra più negativa. Il bomber austriaco rientrerà prima

Si avvicina il rientro in gruppo di Marko Arnautovic, out sia contro l’Atalanta che a Udine per una distorsione. L’attaccante austriaco, otto gol in campionato, ne avrà almeno per una settimana. Non ci sarà contro la Cremonese nel prossimo turno di campionato, ma cercherà di esserci invece per l’ultima di gennaio contro lo Spezia. Stop più prolungato invece per Sansone, protagonista alla Dacia Arena con la rete del momentaneo 1-1 (gara poi vinta 2-1 dal Bologna con rete finale di Posch). Per lui frattura scomposta del quinto dito del piede destro: i tempi di recupero sono di 3-4 settimane.

