Boateng ha deciso: la 2022/23 sarà la sua ultima stagione da giocatore

Il centrocampista ghanese, in forza all’Hertha Berlino, appenderà le scarpette al chiodo al termine della prossima annata

Kevin-Prince Boateng lascerà il calcio al termine della stagione 2022/23. Il centrocampista ghanese ha deciso di non continuare più con il calcio giocato. Attualmente in forza all’Hertha Berlino, Boateng ha espresso queste parole: “Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista. Non importa cosa succede. Anche se giocheremo in Champions League l’anno prossimo, questa è la mia ultima stagione“. Ultima stagione non proprio entusiasmante per l’ex giocatore del Milan, il quale ha giocato 21 partite complessive senza gol e assist all’attivo.

Sandro Caramazza