Blessin e l’ora X, il Genoa a un passo dal record

Il tecnico da quando siede sulla panchina rossoblu ha collezionato 7 match realizzando altrettanti pareggi, dovesse arrivare l’ottavo nella prossima giornata sarebbe record assoluto in serie A anche se in coabitazione

Un tempo la chiamavano pareggite, ne hanno sofferto molti allenatori che non riuscivano proprio a vincere una partita, ma neanche a perderla. L’ultimo in ordine di tempo fu Roberto Mancini che nella stagione 2004/05 alla guida dell’Inter compì la stessa impresa dell’attuale tecnico del Genoa, furono infatti 7 i pari di fila dei nerazzurri. Ieri con il terzo 0-0 consecutivo, rimediato sul campo dell’Atalanta, Blessin e i suoi ragazzi sono arrivati a un passo dal record. Il primato assoluto, infatti, appartiene al Varese 70/71 che in massima serie arrivò a 8 segni X uno dietro l’altro. La partita di venerdì sera contro il Torino, quindi, assume un significato particolare anche per questo motivo. Ovviamente al Grifone servono assolutamente punti salvezza, quindi i tifosi gradirebbero sicuramente un successo. Occhio però, per il record potrebbe essere arrivata l’ora X.

Glauco Dusso