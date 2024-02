Bivio Manolas, Verona e Salernitana in lizza

Tempo di lettura 1 minuto

Attesa la risposta del difensore greco che svincolatosi dal Sharjah, club degli Emirati Arabi, vuole tornare in Europa, in serie A lo attendono due squadre in lotta per non retrocedere

A volte ritornano. Kostas Manolas è in procinto di approdare nuovamente nel campionato italiano. A 32 anni l’ex Roma e Napoli può ancora dare un contributo importante se supportato, ovviamente, dalla condizione fisica. Nelle ultime ore si susseguono le notizie sul suo futuro che ancora appare incerto. Una cosa è sicura, sono due le squadre che se lo stanno contendendo. Da una parte il Verona che dopo aver smantellato la squadra nel mercato di gennaio vuole mettere a segno un colpo per la retroguardia. Dall’altra c’è la Salernitana che con l’ennesima rivoluzione di Sabatini vuole un altro acquisto a sensazione. Il greco formerebbe con Jerome Boateng una coppia di tutto rispetto nonostante l’età che avanza per entrambi. L’infortunio di Pasalidis nel match di ieri con il Torino ha poi invogliato ancora di più la dirigenza campana a chiudere l’operazione. In vantaggio sembrano i gialloblu che nelle prossime ore, o giorni, formuleranno un’altra offerta che pare si aggirerebbe sui 400mila euro per il finale di stagione con un’opzione per la prossima. Occhio però al rientro della Salernitana che è pronta a soffiare il giocatore alla società di Setti.

Glauco Dusso