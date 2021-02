Bivio Cagliari: Di Francesco si gioca tutto con il Torino

Venerdì sera alla Sardegna Arena va in scena il più classico degli spareggi, i sardi non possono sbagliare, una sconfitta farebbe sprofondare ancora di più la squadra

Vittoria questa sconosciuta. Il Cagliari non vince da quasi tre mesi, da quando a inizio novembre ebbe la meglio sulla Sampdoria. Il presidente Giulini è voluto andare controcorrente rinnovando il contratto a Eusebio Di Francesco, lodevole tentativo di dare un segnale che però non sta dando i risultati sperati. Sul campo qualche aspetto positivo si è visto soprattutto negli ultimi match con il cambio di modulo. Il passaggio alla difesa a tre, facilitata anche dagli innesti di gennaio, ha superato l’esame. Su tutti Rugani non è dispiaciuto nelle sue prime uscite.

Gli ultimi match sono stati persi di misura, un doppio 1-0, risultati che probabilmente vanno stretti ai rossoblu che sia con la Lazio che con l’Atalanta, domenica scorsa, avrebbero meritato almeno 1 punto. Il gol di Muriel, infatti, è arrivato all’ultimo respiro.

Venerdì sera arriva la sfida cruciale. Nella seconda gara consecutiva in casa la compagine sarda ospiterà niente meno che il Torino. L’altra nobile decaduta staziona al quartultimo posto con due punti in più rispetto agli isolani. Una vittoria, oltre a un rilancio in classifica, permetterebbe di superare proprio i granata. Inoltre la sferzata di entusiasmo farebbe scoccare la scintilla per far partire la macchina cagliaritana. L’ambiente, infatti, è depresso dai risultati che nonostante le prestazioni accettabili continuano a scarseggiare. Sconfitte o pareggi clamorosi sono all’ordine del giorno. Come contro il Sassuolo, quando il gol di Boga arrivò ben oltre il novantesimo.

Ovviamente l’altra faccia della medaglia sarebbe un risultato negativo. Un epilogo del genere porterebbe probabilmente il Cagliari a rivedere le sue strategie. Servirebbe una scossa all’ambiente ma è un’ipotesi che al momento nessuno vuole prendere in considerazione. La concentrazione è indirizzata tutta sul match di venerdì. Molti giocatori stanno rientrando in forma e altri stanno cercando il riscatto. Godin contro l’Atalanta è sembrato quello dei tempi migliori, lo stesso Nainggolan ha mostrato sprazzi di buona condizione. Su tutti bisogna rigenerare Simeone, generoso in fase di copertura ma completamente fuori fase in avanti dove il solo Joao Pedro non riesce a sostenere l’intero reparto. Pavoletti, infine, sembra lontano parente di quello visto nelle scorse stagioni. Gli infortuni subiti, però, sono una giustificazione più che plausibile per la punta.

Tutti questi grattacapi per Di Francesco dovranno essere azzerati al calcio d’inizio venerdì sera. Bisognerà remare tutti dalla stessa parte per venire fuori dal pantano di questa maledetta stagione.

Glauco Dusso