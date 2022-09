Bisoli nuovo tecnico del Sudtirol

Avvio incubo per la squadra di Bolzano, zero punti, alla sua prima partecipazione in cadetteria

Zero punti e ultimo posto in classifica per il Sudtirol squadra che ha già fatto saltare due allenatori: Zauli dopo la sconfitta costata l’eliminazione al debutto in coppa Italia e il giovane Leandro Greco dopo le prime tre giornate. Ora tocca all’esperto Pierpaolo Bisoli centrare una salvezza complicata. Bisoli è reduce dall’impresa con il Cosenza, una permanenza in B ottenuta attraverso lo spareggio di qualche mese fa.

Stefano Rizzo