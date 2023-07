Bernardo Silva, offerta monstre dall’Arabia Saudita

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista portoghese, fresco campione d’Europa col Manchester City, ha ricevuto una proposta decisamente allettante dall’Al-Hilal

Bernardo Silva corteggiato dall’Arabia Saudita e precisamente dall’Al-Hilal, club ormai prossimo anche a comprare Milinkovic Savic dalla Lazio. Il centrocampista portoghese, tra i migliori nel suo ruolo, ha vinto un mese fa la Champions League con la maglia del Manchester City, nella finalissima di Istanbul contro l’Inter. Il suo contratto va in scadenza nel 2025. Bernardo Silva gode di svariati apprezzamenti in giro per l’Europa: dal Barcellona al PSG. Ora c’è anche l’opzione Arabia Saudita. Per il 28enne offerta da 150 milioni per tre anni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sportface