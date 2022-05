Bernardeschi-Napoli, De Laurentiis esce allo scoperto

L’esterno campione d’Europa potrebbe vestire la maglia azzurra la prossima stagione. Il presidente partenopeo ha rivelato la trattativa con l’ex Juventus

Federico Bernardeschi lascerà il prossimo 30 giugno la Juventus a parametro zero. Le due parti hanno deciso di non rinnovare il contratto e di lasciarsi. Sul giocatore, proposto a diverse squadre italiane, c’è forte anche il Napoli. Lo stesso patron Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di ieri a Castel Di Sangro, ha rivelato un piccolo retroscena. Gli azzurri, infatti, stanno trattando il campione d’Europa. Operazione certamente percorribile sia per ragioni tecniche che per quelle economiche. Bernardeschi si accontenterebbe (si fa per dire) di un contratto intorno ai 3 milioni di euro. La palla passa nelle mani di Luciano Spalletti che dovrà dare il via libera all’operazione.

Sandro Caramazza