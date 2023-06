Silvio Berlusconi: oggi funerale al Duomo di Milano, proclamato il lutto nazionale

La cerimonia funebre per l’ex presidente del Consiglio si è tenuta nella sua città, giornata di bandiere a mezz’asta

Lunedì scorso, Silvio Berlusconi si è spento all’età di 86 anni. Oggi al duomo di Milano, si è celebrato il funerale dell’ex presidente di Monza e Milan, con quest’ultimo vincitore di ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Il governo, oltre ai funerali di stato, ha proclamato il lutto nazionale per oggi 14 giugno. E’ la prima volta per un ex premier, mentre per quanto riguarda il funerale è l’articolo 1 della legge n. 36 del 7 febbraio 1987 a prevederlo per coloro che sono o sono stati Presidenti del Consiglio.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlGiorno.it)