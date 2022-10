Berardi, sospiro di sollievo: il nuovo infortunio non è grave

L’attaccante del Sassuolo era stato costretto a lasciare il campo appena venti minuti dopo il rientro a causa di un nuovo problema, tuttavia gli esami hanno fatto rientrare l’allarme

Buone notizie per Domenico Berardi ed il Sassuolo riguardo il nuovo stop dell’attaccante neroverde. Al rientro in campo dopo l’infortunio Mimmo aveva disputato solamente 20 minuti prima di accusare un nuovo problema ed essere sostituito. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare e così la paura di rivederlo in campo nel 2023 è svanita. Il calciatore proverà già a recuperare per il prossimo impegno dei suoi, lunedì contro il Verona, molto dipenderà dalle risposte che il suo fisico darà nei prossimi giorni. Il Sassuolo dunque potrà contare su Berardi anche per le restanti gare prima del Qatar, una buona notizia in una stagione finora sfortunata per i neroverdi con tanti forfait soprattutto nel reparto avanzato.

Fonte foto: sosfanta.calciomercato.com

Alessandro Fornetti