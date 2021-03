Berardi, gemma del Sassuolo e valore aggiunto per Mancini

Ottima stagione per Domenico Berardi che segna e gioca alla grande. In Nazionale è ormai diventato un punto fermo

Nonostante la sconfitta in rimonta rimediata contro il Torino, il Sassuolo può sorridere grazie al suo capitano Domenico Berardi. L’attaccante di Cariati continua ad essere uno dei migliori della sua squadra, segnando con estrema regolarità e mostrando tutta una serie di prestazioni veramente importanti. Con la doppietta messa a referto a Torino, Berardi ha raggiunto quota 11 gol e 5 assist in 22 gare di campionato, numeri da urlo dell’ormai vecchio piccolo prodigio nero-verde, che detiene, numeri alla mano, una media di un gol ogni due. L’obiettivo è quello di superare lo score dello scorso anno, quando riuscì a siglare 14 reti e 10 assist in 31 gare complessive, se non addirittura il record personale raggiunto al primo anno in Serie A di 16 gol e 6 assist.

Anche Mancini strappa un sorriso

Se già nel 2020, Berardi era rientrato pienamente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, nell’attuale anno che ci porterà al fatidico Europeo itinerante, il capitano del Sassuolo se non è uno dei papabili titolari poco ci manca. La continuità del ragazzo calabrese piace al Ct azzurro, che nel 4-3-3 con Insigne largo a sinistra e uno tra Immobile o Belotti come punta centrale, lo vede estremamente bene come terzo di destra per accentrarsi e scatenare la forza dirompente del suo mancino.

Il posto verso Euro 2020(1) è quasi certo, una bella rivincita per un giocatore (ancora ventiseienne) troppo criticato negli anni precedenti e a volte solamente ricordato per il poker rifilato al Milan di Allegri, che risultò fatale per il licenziamento del tecnico toscano. Berardi sta, inoltre, diventando sempre più maturo, lo dicono anche i pochi cartellini gialli presi (solo 4) e la scomparsa di qualche “raptus” infantile, che negli anni passati gli è costato qualche espulsione di troppo.

Pronto per una grande?

Quante volte, soprattutto durante i primi anni di A, si è parlato di una possibile partenza di Berardi da Sassuolo, con destinazione Roma oppure Juventus. Tante voci e indiscrezioni, alla fine, rimaste infondate, con l’ala destra sempre sul pezzo per difendere e onorare quella società che lo ha cresciuto e fatto esordire tra i grandi, anche se negli ultimi anni, l’interesse verso il ragazzo è andato via via scemando a causa della sua discontinuità. Adesso, dopo questa grande stagione che si appresta a concludere (e con l’Europeo alla finestra), riecco l’interrogativo: Berardi è pronto per una grande? E se si dove? La risposta è ovviamente affermativa e se dovessi dire una squadra in particolare, compatibile con le caratteristiche del giocatore, direi Roma oppure Napoli, due realtà dove il talento è sempre messo alla ribalta e in cui Berardi potrebbe da un lato ringiovanire il reparto (sponda giallorossa) e dall’altro aumentarne ulteriormente la classe (sponda partenopea).

Fonte foto: goal.com

Sandro Caramazza