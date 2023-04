Benzema show al Camp Nou: tripletta storica contro gli eterni rivali

Il Real Madrid ribalta il risultato dell’andata in Copa del Rey grazie al suo fenomenale attaccante

Karim Benzema ha tenuto a ricordare a tutti chi è il pallone d’oro in carica in una serata di grande importanza. Si giocava la semifinale di ritorno della Copa del Rey al Camp Nou contro un Barcellona dominante in Liga e che aveva battuto di misura i blancos nell’andata al Benabeu. Il francese ha prima servito l’assist a Vinicius Junior e poi si è scatenato nella ripresa segnando una storica tripletta che ha spedito i suoi in finale contro l’Osasuna, la grande sorpresa di questa edizione. Benzema è il secondo giocatore del Real Madrid dopo Ferenc Puskas nel 1963 a realizzare tre reti in una singola partita al Camp Nou.

Fonte foto: arenapoli.it

Alessandro Fornetti