Benzema salta Qatar 2022: è il terzo pallone d’oro della storia a non partecipare a un mondiale

Era accaduto solamente a Di Stefano nel ’58 e a Simonsen nel ’78, la Francia perde un altro pezzo pregiato dopo i vari Pogba, Kantè e Maignan

Lesione alla coscia sinistra. Questo il verdetto degli esami a cui si è sottoposto Karim Benzema e che quindi ne sanciscono la fine del suo mondiale. E’ la terza volta nella storia che il pallone d’oro in carica non partecipa a un mondiale. Per i suoi predecessori, però, non si trattò di infortunio ma semplicemente la loro nazionale non riuscì a qualificarsi. Parliamo di uno dei giocatori più forti di sempre, Alfredo Di Stefano. La sua Spagna nel 1958 non si qualificò per il mondiale in Svezia. Stessa sorte toccata ad Allan Simonsen nel 1978 costretto a non giocare la rassegna in Argentina perché la sua Danimarca non riuscì ad ottenere il pass per il torneo. Di Stefano, tra l’altro, non partecipò mai ad un mondiale. La Francia, dunque, si lecca le ferite e non potrà disporre del suo bomber principale che però, come ha detto lo stesso Deschamps, non verrà sostituito.

Glauco Dusso