Benzema da Oscar: sia da attore non protagonista che da attore principale è sempre il migliore

Il francese rimane uno dei centravanti più forti degli ultimi 30 anni. Giocatore unico sia da spalla che da assoluto leader tecnico

“Karim the Dream”… Tra qualche anno questo potrà essere il titolo di un documentario/film che narrerà la grande storia sportiva di Karim Benzema. Centravanti di assoluto livello mondiale, già entrato di diritto nell’olimpo dei grandi. A volte ci si dimentica della grandezza di questo attaccante francese alto 1.85, capace di fare la storia moderna del Real Madrid. Leggendo gli ultimi titoli di giornale o le ultime opinioni su radio e tv è come se intorno alla sua figura si fosse configurato un alone di grande amnesia collettiva svanita tutta d’un tratto in quest’ultimo mese e mezzo, con le due triplette contro PSG e Chelsea. Gli interrogativi sono diventati principalmente due: Benzema è il miglior attaccante in circolazione? Benzema può vincere il Pallone d’Oro?

Fortunatamente esiste la storia, strumento utilissimo per far riemerge la memoria a qualche smemorato. Storia che permette di dare una risposta ai due quesiti citati poc’anzi: in entrambi i casi, la risposta è: “Si, ma non da ora!”. Da 13 anni di Blancos a questa parte, Benzema è stato il protagonista più importante e longevo della storia del Real Madrid. Prima come spalla di Cristiano Ronaldo e adesso come solista, il fuoriclasse transalpino detta legge in area di rigore come pochi. Sia da attore non protagonista che da attore principale (per citare la tanto discussa notte degli Oscar di qualche settimana fa), Benzema non si è mai tirato indietro. E se, in questi anni, la politica diarchica in tema Pallone d’Oro di Messi e Ronaldo è stata in grado di mietere ‘vittime su vittime’, tra queste rientra sicuramente anche il francese.

Quello che ha fatto e sta facendo Benzema probabilmente non ha eguali nella storia di questo sport. L’attaccante del Real Madrid è stato al contempo la miglior spalla che un centravanti potesse desiderare – se CR7 ha fatto una caterva di gol e vinto una miriade di premi, tanto lo deve proprio a Benzema – nonché il miglior centravanti in circolazione da quando si è messo in privato. Nelle ultime quattro stagioni, ovvero dal post Ronaldo, Benzema è stato in grado di segnare 124 gol e 44 assist in 183 partite. Numeri impressionanti per uno dei giocatori più sottovalutati mediaticamente e non della storia del calcio.

Sandro Caramazza