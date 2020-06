Bentornata Liga, riprende la lotta Barça-Real

Dopo tre mesi torna il campionato spagnolo. A 11 giornate dalla fine i blaugrana hanno 2 punti di vantaggio sulle merengues. Subito il derby di Siviglia, vita facile (sulla carta) per le due corazzate. E Tebas avverte i giocatori: ”In ritiro se violano protocollo”

Un altro grande passo verso il ritorno alla normalità. Dopo tre mesi esatti torna in campo la Liga, secondo campionato tra i top europei, dopo la Bundesliga, a scendere sul rettangolo verde. Sarà il derby Siviglia-Betis, questa sera alle 22, a inaugurare la seconda parte di stagione. Ma, a 11 giornate dalla fine, dove eravamo rimasti?

Barcellona 58, Real Madrid 56. Saranno loro, salvo clamorosi colpi di scena, a giocarsi la Liga. In questo 28° turno i blaugrana faranno visita sabato sera (ore 22) al Maiorca terzultimo, mentre i Blancos ospiteranno alle 19:30 di domenica l’Eibar. Una giornata dunque più che abbordabile per entrambe le corazzate di Setien e Zidane, anche se dopo uno stop così lungo le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. In queste 11 giornate rimanenti, il Barça avrà trasferte ostiche contro Siviglia e Villareal, mentre al Camp Nou (ovviamente vuoto) arriveranno Atletico Madrid, Bilbao e i cugini dell’Espanyol. Per Sergio Ramos e compagni c’è il Valencia al Bernabeu giovedì 14 e, tre giorni dopo, la spinosa trasferta sul campo della Real Sociedad. Probabilmente sarà un duello fino all’ultima giornata.

Per la lotta all’Europa è vera e propria bagarre. Il Siviglia è terzo a 47 punti, uno in più di Real Sociedad e Getafe e due più dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, soltanto sesto a 45. Poco più staccato il Valencia, settimo a 42, ma pienamente in corsa quantomeno per l’Europa League. Grande lotta anche nelle retrovie: attualmente gli ultimi tre posti sono occupati da Espanyol (20), Leganes (23) e Maiorca (25), ma non possono sentirsi al sicuro Ceta Vigo, Eibar e Valladolid.

Sarà ovviamente un calcio ben diverso da quello che abbiamo lasciato quasi 100 giorni fa. Stadi chiusi, rigide misure anti-contagio e distanziamento obbligatorio in panchina e nelle esultanze. C’è però chi, in questa delicata situazione, ha pensato bene di dare il brutto esempio. Come Semedo del Barcellona, che per il suo compleanno ha organizzato una festa con 15 persone, nessuna delle quali indossava la mascherine e rispettava lo spazio di distanza. La società blaugrana, per evitare rischi, lo sta facendo allenare da solo e probabilmente (oltre a una multa) non lo convocherà per Maiorca. Per questo il presidente della Liga, Javier Tebas, ha avvertito i calciatori che potrebbero passare insieme la quarantena se dovessero continuare a violare il protocollo: ”Se iniziamo a vedere tre o quattro giocatori in ogni club disobbedire a queste regole, non avremo altro rimedio che imporre i ritiri – ha detto Tebas -. Speriamo di non doverlo fare, ma se le persone continuano ad andare al barbecue e alle feste potremmo doverlo fare. La Liga ha dimostrato molta fiducia nei giocatori non obbligando i club ai ritiri, quindi, per favore, restituite quella fiducia e non violate le regole in quanto danneggiano la Liga e la salute delle persone in generale”.

Questa la classifica: Barcellona 58, Real Madrid 56, Siviglia 47, Real Sociedad e Getafe 46, Atletico Madrid 45, Valencia 42, Villareal e Granada 38, Athletic Bilbao 37, Osasuna 34, Betis Siviglia e Levante 33, Alaves 32, Valladolid 29, Eibar 27, Celta Vigo 26, Maiorca 25, Leganes 23, Espanyol 20.

Francesco Carci