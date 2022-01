Benitez al capolinea, l’Everton lo esonera: è caccia al sostituto

Si chiude dopo sei mesi l’avventura dello spagnolo dall’altro lato di Liverpool, decisiva la sconfitta di sabato con il Norwich City. Adesso è partito il toto nomi per la sua successione

Non era destino. Dopo i fasti raggiunti con il Liverpool Rafa Benitez ha osato sfidare gli dei del calcio accasandosi la scorsa estate dall’altra parte della barricata. L’Everton si è rivelato un vero e proprio fallimento per il tecnico spagnolo che nel suo cammino, condizionato anche dai rinvii per il Covid, ha raccolto la miseria di 19 punti in 19 partite con sole 5 vittorie. La zona retrocessione dista ora sei lunghezze, ovvero quelle che lo dividono proprio dal Norwich (sebbene con due partite in meno) giustiziere dei Toffees sabato scorso. La squadra ora sarà affidata momentaneamente a Duncan Ferguson, che ha già ricoperto il ruolo di traghettatore in passato. Bisogna capire se il nuovo mister arriverà ora o a fine stagione. Rumors di mercato parlano di un forte interessamento della società per Josè Mourinho, corteggiamento che pare esser stato rifiutato dal portoghese. In corsa per la panchina ci sono i soliti Gattuso e Pirlo anche se tutto il lato blue del fiume Mersey sogna un approdo del figlio prediletto: Wayne Rooney.

Glauco Dusso