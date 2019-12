Benevento tritatutto, il Pordenone si risolleva, Entella e Crotone super, tonfo Perugia

Si chiude il girone di andata in serie B e la squadra di Inzaghi continua a far un solo boccone delle avversarie, dietro friulani confermati al secondo posto, risalgono calabresi e la Virtus, in coda impresa del Venezia in Umbria

Il campionato cadetto giunto al turno numero 19 mette in archivio la prima parte di torneo e va in vacanza. Al rompete le righe non si può che certificare il dominio del Benevento a dodici lunghezze di vantaggio sulla seconda avendo vinto 14 gare su 19. La seconda piazza è della sorpresa Pordenone che apre la lista delle inseguitrici verso la promozione diretta e i playoff. In coda pesantissima vittoria del Venezia a Perugia mentre vincono anche Juve Stabia e Spezia. Ancora poco convincenti Chievo ed Empoli vere delusioni di questa prima tranche di serie B. Ecco nel dettaglio i match di giornata.

Reti bianche nel lunch match giocato all’Adriatico tra Pescara e Chievo. Al Tombolato, invece, va in scena la prima sorpresa di questo turno. Il Cittadella, infatti, cade clamorosamente sotto i colpi della Virtus Entella che infligge un sicuro 3-1 ai granata. Ospiti sul doppio vantaggio grazie ad una autorete di Frare e al gol di Chiosa. A pochi minuti dal termine prova ad accorciare Proia ma De Luca riporta a due gol di vantaggio il bottino della squadra di Boscaglia. Convincente vittoria del Crotone che si sbarazza del Trapani con un secco 3-0. Marcatori di giornata Messias, Mazzotta e Simy dal dischetto. Calabresi che si portano al terzo posto in classifica.

Successo all’ultimo respiro della Juve Stabia che in casa ha la meglio sul Cosenza. Ci vuole un rigore di Forte al 90′ per portare a casa tre punti importantissimi per la classifica dei campani. Incredibile risultato al Curi di Perugia dove il Venezia espugna il campo degli uomini di Oddo. Decisiva la rete di Montalto al 25′ nel primo tempo. Padroni di casa che terminano addirittura in nove per le espulsioni di Rosi a mezz’ora dal termine e di Iemmello ben oltre il novantesimo. Finisce a reti inviolate la sfida dell’Arena Garibaldi che vedeva opporsi Pisa e Frosinone. Basta, invece, un gol di Ciurria dopo dieci minuti al Pordenone per superare la Cremonese e chiudere il girone di andata al secondo posto.

Vince lo Spezia contro la Salernitana. In Liguria la compagine di Italiano segna due volte con Ragusa e Gyasi. Provano a rientrare in partita i campani con Jallow ma ormai è tardi. Ennesimo successo per il Benevento che strapazza l’Ascoli al Vigorito. Finisce 4-0 per le Streghe che vanno a segno con Tuia e con Sau, quest’ultimo mattatore di giornata e autore di una tripletta. Infine non riesce a sbloccarsi l’Empoli che pareggia in casa con il fanalino di coda Livorno. Sono proprio gli ospiti di Tramezzani a sbloccare il derby toscano con Marras su rigore. Reazione dei ragazzi di Muzzi che riescono a ristabilire la parità subito con Mancuso. Il punteggio, però, resterà 1-1 fino alla fine.

Ora la serie B si ferma e riprenderà il 17 gennaio.

Risultati 19^ giornata

Pescara – Chievo 0-0

Cittadella – Virtus Entella 1-3

Crotone – Trapani 3-0

Juve Stabia – Cosenza 1-0

Perugia – Venezia 0-1

Pisa – Frosinone 0-0

Pordenone – Cremonese 1-0

Spezia – Salernitana 2-1

Benevento – Ascoli 4-0

Empoli – Livorno 1-1

Classifica: Benevento 46, Pordenone 34, Crotone 31, Virtus Entella, Cittadella 29, Ascoli, Frosinone, Perugia 27, Pescara, Salernitana, Chievo 26, Spezia*, Pisa, Juve Stabia 24, Empoli 23, Venezia 22, Cremonese* 21, Cosenza 20, Trapani 15, Livorno 12.

*1 partita in meno

Glauco Dusso