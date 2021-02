Benevento tre anni dopo, la Strega ambisce ad essere una fata. Cosa non andava e cosa è cambiato

Due parabole a distanza di 36 mesi: il disastro della prima stagione in A e l’ottimo campionato attuale

Di disastri sportivi, di squadre materasso che sembrava quasi perdessero apposta per entrare nelle decine di siti –compreso questo– che fanno delle di calcio la propria quintessenza, ce ne sono a iosa. Il primo in ordine di tempo, di cui ne abbia memoria, era il Brescia ’94/95. Seguirono poi un Napoli sul viale del tramonto (e del fallimento) alla fine degli anni ’90 (24 sconfitte su 34), poi una carrellata di cenerentole e novità quasi assolute come la Salernitana, l’Ancona, il Treviso.

Squadre che rafforzarono le posizioni di un Lotito che schiumava disprezzo e classismo sportivo nella celebre intervista-anatema contro Carpi e Frosinone.

Messo alle strette, il patron della Lazio non si nasconde e anzi rilancia, nascondendosi dietro al dito dei diritti televisivi e dei bacini d’utenza

Il caso del Benevento 2017/18, purtroppo, diede manforte a quest’ultima tesi. Un campionato strampalato, tragicomico. Tre anni dopo, persino i seggiolini dello stadio Vigorito, se potessero, si stropiccerebbero gli occhi. Intendiamoci, la squadra lotta per non retrocedere, l’inizio ha avuto delle continuità con tre anni fa (rovesci pesantissimi come i 5-2 subiti da Inter e Roma. Tra il 2017/18 e il 2020/21, però, ce ne passa un monte. Chiedere agli juventini, costretti allo stop proprio nella tana delle Streghe.

COSA NON E’ ANDATO TRE ANNI FA – Parlare di Armata Brancaleone sarebbe offensivo, eppure c’era da dirlo: a parte alcuni crack come Amato Ciciretti (ceduto inspiegabilmente al Parma a gennaio 2018), il materiale umano a disposizione per la Serie A (con un tecnico a sua volta non troppo adeguato come Marco Baroni) era quel che era. Tanta jella, bisogna dirlo. In generale, poca visione nel capire cosa andasse, poco coraggio nel cambiare da parte di una dirigenza ancora legata a una visione da provinciale. Per concludere, un mercato buono sempre per finire su testate che sul calcio scrivono e scherzano: come l’Ancona del 2004, che in un disperato tentativo prese un Mario Jardel in perenne lotta con la bilancia.

Arrivarono ottimi giocatori come Djuricic, vecchie glorie collaudate come Sagna, acquisti improbabili come Guilherme e altri di seguito, ma la programmazione è ben altro.

COSA FUNZIONA ADESSO – L’intelaiatura non è affatto male, contando solo i nomi importanti in cerca di rilancio come Glik, Lapadula e quelli perfino meritevoli di piazze più prestigiose come Iago Falque, Marco Sau o Roberto Insigne. Al timone, Filippo Inzaghi: non più uno che deve farsi le ossa, ma un tecnico collaudato e forse anche pronto a un club di rango più alto, con un gioco nè spregiudicato nè troppo prudente. In più alcune scommesse vinte, come il promettentissimo Lorenzo Montipò.

Alla fine la morale è questa: puoi non vincere puntando su ogni singola variabile (rosa di valore, gioco equilibrato, programmazione e valorizzazione dei giovani), ma di sicuro senza anche solo una di queste, non si va avanti. Mancando tutte queste variabili, poi, si rischia il pubblico ludibrio.



