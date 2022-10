Benevento in subbuglio: Cannavaro dà le dimissioni, Vigorito le respinge e squadra in ritiro

Clamorosa decisione del tecnico dopo la sconfitta di sabato con il Como, il presidente non ci sta e lo conferma, i giallorossi però rimangono in crisi

Sembrava arrivata al capolinea l’avventura di Fabio Cannavaro alla guida del Benevento. L’allenatore dopo la seconda debacle consecutiva subita a Como aveva rassegnato le sue dimissioni alla società. Il presidente Vigorito, però, non ha accettato la richiesta del mister rinnovandogli la fiducia e dando più responsabilità alla squadra. Le Streghe, infatti, sono state spedite in ritiro. Cannavaro si è detto molto contento della dimostrazione avuta dalla società e pensa che possa essere la scintilla per far ripartire il Benevento. Troppo pochi i due punti ottenuti in quattro partite per una squadra che può puntare alla promozione in serie A, o perlomeno ai playoff. L’ex campione del mondo del 2006 sa sicuramente come si fa a vincere, c’è bisogno, però, che lo trasmetta anche ai suoi ragazzi.

Glauco Dusso