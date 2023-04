Benevento, fuori Stellone dentro Agostinelli

Quarto allenatore stagionale per le Streghe. Fatale per l’ex attaccante la sconfitta di ieri contro la Spal

Stagione da dimenticare per il Benevento. Il presidente Vigorito cambia il quarto allenatore nel giro di sette mesi circa. Dopo Stellone, dimessosi ieri, panchina affidata ad Andrea Agostinelli. L’ex tecnico dei maltesi del Gudja United sarà il quarto allenatore stagionale delle Streghe dopo Caserta, Fabio Cannavaro e appunto Stellone. Sanniti sempre più affossati: ultimi a quota 29 punti. Il bottino è impietoso: sei vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte. L’ultimo KO è arrivato ieri in casa contro la Spal per 1-3. L’impresa per Agostinelli è più che ardua. L’allenatore torna su una panchina italiana (Varese in B) a distanza di 10 anni circa.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Mattino