Benevento, Crotone e Spezia un bilancio sulla partenza delle neopromosse

Il passaggio di categoria si rivela difficile per i club provenienti dalla Serie B che spesso si ritrovano a dover lottare per non retrocedere

Il viaggio che porta un club dalla serie cadetta a quella più importante del nostro calcio, la A, è molto lungo e ricco di insidie; una volta superato il primo ostacolo spesso queste squadre fanno fatica a tenere il passo delle più attrezzate ed esperte contendenti e tornano in breve tempo in Serie B.

In questa stagione le tre neopromosse, Benevento, Crotone e Spezia, stanno affrontando la massima serie con orgoglio e grinta e nonostante qualche difficoltà stanno provando a regalare ai propri tifosi un’annata da ricordare. In ordine alfabetico partiamo dalla compagine guidata da Filippo Inzaghi che ha dominato il campionato di B lo scorso anno e si affacciava alla nuova stagione con molta fiducia; dopo un exploit iniziale con due successi nei primi tre match, qualcosa si è spento e sono arrivati quattro ko di fila, di cui l’ultimo pesante proprio contro lo Spezia in casa. Le strege dovranno dimostrare di essere la stessa delle prime giornate, quella che ha battuto la Sampdoria in rimonta ed ha messo molto in difficoltà il Napoli.

Chi sta peggio dei sanniti è il Crotone di Giovanni Stroppa, ad ora ultimo in classifica e unica compagine ancora a secco di vittorie. Non tutto è da buttare però perchè i due punti sono arrivati grazie ai pari con le due torinesi ed hanno mostrato una squadra che non si arrende fino all’ultimo; la vittoria però manca e va centrata il prima possibile se i pitagorici non vorranno perdere troppo terreno dalle altre.

Infine lo Spezia di Vincenzo Italiano, a cui probabilmente nessuno avrebbe dato fiducia, è la compagine migliore tra le tre neopromosse almeno in questo avvio. Otto punti raccolti in sette giornate, frutto di due successi contro Udinese e Benevento, avversarie dirette per la salvezza, e due pareggi preziosi contro Fiorentina e Parma. I liguri hanno fatto vedere un ottimo calcio e stanno riuscendo a segnare con grande regolarità riuscendo a mettere in difficoltà squadre ben più attrezzate.

Fonte foto: calcioweb.eu

Alessandro Fornetti