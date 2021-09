Bene, bravo, bis! Inizia la caccia a Qatar 2022

L’Italia di Mancini ha ancora dannatamente fame, ed è per questo che può concedersi l’accoppiata Europeo/Mondiale. Intanto, proviamoci a togliere lo sfizio della Nations League

Eccoci qua, finito un primo antipasto di serie A. Giusto qualche stuzzichino per confermare che l’Inter c’è, le inseguitrici pure, l’Atalanta si è scordata il fucile a casa contro il Bologna e la Juve reduce dalla fine della love story con CR7 si comporta proprio come chi aveva una love story giunta al capolinea: svogliata, frastornata, inerme.

Ora è il momento delle coccole. Un po’ come quando torni a casa e tua moglie ti fa trovare il tuo piatto preferito, non prima di un bel bagno caldo e profumato. Il nuovo inizio dell’Italia di Mancini può essere definito così, un ritorno a ricordi fantastici conditi da tanta, tanta consapevolezza. Prima il dovere, poi il piacere: un ritorno all’azzurro dopo le fatiche di una Serie A che, per modi e tempi, si contrappone alla leggerezza di veder giocare undici e più ragazzi che si divertono, come scrissi qui in tempi ancora non sospetti.

Dunque, Mancini boys subito alla frusta. Giovedì la Bulgaria all’Artemio Franchi, domenica la Svizzera a Basilea prima della semifinale di Nations League contro la Spagna (San Siro, sei ottobre). Possiamo davvero fare doppietta? Portare a casa il quinto titolo Mondiale ed raggiungere di nuovo il Brasile? Tanti fattori remano a favore, altri contro. Di sicuro, a meno di miracoli del calcio asiatico, chi vince entrerà nel ristretto club a portarsi a casa l’erede della Jules Rimet da un altro continente. Brasile in Svezia nel ’58, in Corea/Giappone nel 2002, poi la Spagna a Sudafrica 2010 e la Germania quattro anni dopo in terra carioca. Tecnicamente pure le edizioni negli USA (verdeoro campioni ’94) e in Messico (sempre la Seleçao nel ’70 e l’Argentina nell’86) sarebbero in altro “continente” (o meglio dire confederazione), ma cambia poco la sostanza. E’ più semplice ora piazzare il colpo a casa d’altri e per il calcio europeo sarà un’occasione ghiotta.

Finale Mondiale vinta dalla Spagna sull’Olanda



Parlare di calcio europeo, perché ormai il gap con l’America Latina è abissale: i sette ceffoni della Germania al Brasile nel Mineirazo 2014 hanno solo dato il là a un’orchestra di crescita enorme del Vecchio Continente, pompata proprio coi petrodollari di emiri e sceicchi.

Una crescita che però, lo dimostra l’Europeo stesso, non ha per forza bisogno di soldi. Qui si inserisce la narrazione di Euro 2020: si può arrivare fino in fondo con la forza del gruppo, sapendo resistere (Italia-Spagna) pazientando nel gioco e mettendo alle corde l’avversario persino a casa sua (Italia-Inghilterra).

L’occhio che guarda la cabala ricorda anche che, col nuovo millennio, è più facile fare filotto ora, che non nei decenni precedenti. La Francia Mondiale nel ’98, vincente anche nel 2000 (ahiahiahi…), più doppietta in Confederations Cup, 2001 e 2003, la Spagna che per sei anni almeno (non parliamo a livello di club, che sennò il range va alzato) ha insegnato calcio al pianeta con due Europei e un Mondiale. Per i transalpini parlano alcuni fattori ibridi: il calore del Mondiale di casa dopo dodici anni senza averlo giocato, la parata di stelle (alternata però a giocatori normalissimi) e due onesti mestieranti ct al limite dell’anonimato come Aimè Jacquet e Roger Lemerre, fortunati pur con merito a trovarsi diversi campioni tra le mani.

Uhm…ok, poco da aggiungere.

Al di là dei Pirenei il fattore è squisitamente tecnico e i ct Vicente del Bosque e Luis Aragones sono universalmente riconosciuti come ottimi strateghi. Nella Spagna che di titoli consecutivi ne ha portati a casa addirittura tre, la commistione tra tattica e suoi esecutori è massima. Non si sa nemmeno quanto merito ci sia nell’allenatore o forse nei suoi interpreti più luminosi. Bastavano l’estrema astuzia di uno Xavi a cui non la toglievi manco col fucile e di uno Xabi Alonso estremamente bravo a leggere i tempi dettati dal centrocampo. Bastava la fantasia di uno Iniesta e una visione del gioco non a 360, ma a 720 gradi; infine, a continuazione nel 2012, uno Jordi Alba più versatile di un elettrodomestico Bimby, che mandava in porta un attacco a sua volta variegato e potente.

Noi abbiamo non solo un gruppo che gioca con la stessa spensieratezza delle partite ai giardinetti, ma anche un grande ct come Roberto Mancini. Uno abituato a vincere, anche come allenatore. Che non ha paura di uscire dalla comfort zone (la paura di vincere che ha fregato gli inglesi nella finale di luglio), e che può persino vincere un Europeo con una punta poco bomber (Immobile) e lasciando a casa Moise Kean. Di sicuro avremo ancora fame e per la Federcalcio non si ripeterà l’errore di Sudafrica 2010, ossia il senso di gratitudine nel richiamare chi ha vinto visto che Mancini è rimasto mentre il ct Lippi dopo il successo iridato se ne andò per essere poi richiamato dopo il ct Donadoni.

che poi intendiamoci, non che fosse male quella squadra, ma cambiando Donadoni dopo un Euro 2008 non malvagio, si è voluto avere tutto e subito. Infatti, puntualmente…

Francia, Spagna, Germania e l’Inghilterra stessa ci aspettano al varco. Mbappè deve lavare l’onta di un episodio singolo che fa tutta la differenza del mondo (un rigore sbagliato), idem per Southgate, mentre il rinnovamento della Mannschaft è già in corso, con il cambio Low – Flick che ne è solo una minima parte. Luis Enrique può stare tranquillo: le Furie Rosse non hanno bisogno di stravolgimenti, meritavano, come l’Italia, di vincere l’Europeo e meriteranno di portare a casa la seconda Coppa del Mondo. Italia – Spagna, sul campo, era già una finale di suo. Se è però vero che ormai l’Europeo è un Mondiale senza Brasile e Argentina, probabilmente il canovaccio di Qatar 2022 sarà molto simile a quest’estate. Magari anche nel lieto fine, via. Intanto puntiamo a trionfare in Nations League.

Valerio Campagnoli (fonti Uefa, StorieDiCalcio, Vice, ScrollIn, GiocoPulito, EuroSport,Calcio&Finanza, MondialiDiCalcio)