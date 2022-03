Belotti via dal Torino? Arriva l’offerta del Toronto

Il Gallo è al centro del mercato. Il suo futuro in granata sembra quasi arrivato al capolinea. Intanto, è arrivata un’offerta dal Canada

Rimane in bilico il futuro di Andrea Belotti al Torino. Con molta probabilità il giocatore della Nazionale lascerà a zero il club del presidente Urbano Cairo. Sulle sue tracce c’è da sempre il Milan che però al momento non ha avanzato alcuna offerta al giocatore. Occhio al Toronto. La prossima squadra di Lorenzo Insigne vuole tingersi di azzurro e dopo aver comprato il capitano del Napoli vorrebbe fare anche il colpo Gallo. Si parla già di un’offerta arrivata a Belotti: 6 milioni più bonus a stagione.

Sandro Caramazza