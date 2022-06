Belotti-Torino storia d’amore al capolinea. Sarà addio

Niente lieto fine nel rapporto tra il club granata e il Gallo. L’attaccante della Nazionale lascerà dopo sette anni la squadra per cui è stato capitano

Belotti e il Torino si diranno addio dopo sette lunghi anni. La strada sembra ormai tracciata. Il Gallo, infatti, non ha ancora risposto all’ultimatum mandato dal presidente Cairo sulla possibilità di un rinnovo di contratto. Silenzio che può significare soltanto una cosa: separazione. Dopo la gara di questa sera tra Italia e Ungheria, il Gallo andrà in ferie con il CT Mancini che non lo convocherà per le restanti partite contro Inghilterra e Germania. Intanto in casa Torino si sta cercando un nuovo attaccante con l’ucraino Dovbyk in cima alla lista. Su Belotti c’è forte il Monza del duo Berlusconi-Galliani pronto a regalare alla piazza un colpo da sogno.

Sandro Caramazza