Belotti si ferma, entità dell’infortunio e tempi di recupero

Tegola in casa Torino. Il Gallo si è fatto male durante l’ultima uscita di campionato contro la Roma. Si pensa ad una lesione

Guai in vista per Ivan Juric che perde il suo giocatore simbolo, Andrea Belotti. Il capitano del Torino si è infortunato durante l’ultima uscita di campionato all’Olimpico contro la Roma e già dalle prime sensazioni si era capito che il problema non fosse di poco conto. Manca ancora l’esito ufficiale degli esami ma per il Gallo si potrebbe trattare di lesione, recuperabile però come uno stiramento (Juric in conferenza). In ogni modo, l’anno 2021 di Belotti può dirsi concluso con tempi di recupero probabilmente stabiliti a gennaio inoltrato.

Sandro Caramazza